Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de junho

A Lua chega no signo de Escorpião e você vai aprender que nada é definitivo. Por mais que o passado volte a incomodar, não se apegue. Não controle. Chega de tanta insistência. Recomece. A segunda-feira pode ser delicada. Você está mais sensível hoje. Vênus e Mercúrio chegam no signo de Câncer, busque o que te nutre, cuida do teu ninho, dos teus vínculos. Busque a tua morada, teu espaço sagrado.

Signo de Aquário hoje

Nessa temporada de Vênus em Câncer você é convidado a cuidar da sua vida, rotina e saúde. Até o dia 11 de julho foque em zelar por você, pelo seu trabalho e sua rotina, respeitando o seu ritmo. Tudo que você busca nesse momento é harmonia.



Aproveite essa harmonia com colegas, talvez comprando alguns itens de

beleza ou arte para alegrar seu espaço de trabalho. No entanto, atenção

às extravagâncias: comidas e bebidas em excesso podem causar problemas de saúde. Mantenha uma dieta equilibrada e evite frituras e

açúcar.

Essa Vênus também pode ajudar a atrair relacionamentos no trabalho ou

até mesmo uma promoção, melhorando as condições no emprego.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.