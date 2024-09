Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de setembro

A Lua em Sagitário faz um sextil com Vênus e uma quadratura com Saturno, sugerindo que algum acontecimento pode te mostrar o caminho certo ou até mesmo apontar uma mudança de rota. O dia pode ser favorável para negociações e acordos, mas atenção: o compromisso deve ser sério. Não adianta apenas prometer, é necessário manter o foco. Observe o que te distrai ou dispersa ao longo do dia. Pode ser que você termine a terça-feira com a sensação de que não conseguiu realizar tudo o que planejava ou que perdeu tempo. Tente não levar trabalho para casa e mantenha sua atenção no que realmente importa.

Signo de Aquário hoje

Aquariano(a), hoje é um dia para estar aberto a novas ideias e parcerias, mas com responsabilidade. A Lua em Sagitário e Vênus favorecem suas conexões, enquanto Saturno alerta para compromissos que devem ser honrados. Mantenha o foco nas suas prioridades para evitar aquela sensação de ter perdido tempo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.