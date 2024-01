Preta Gil comemora recuperação em missa em Salvador ao lado de família e amigos

Após enfrentar uma batalha contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil esteve em Salvador, ao lado de amigos e familiares, para comemorar a cura da doença em missa celebrada na Igreja Nossa Senhora do Rosário do Pretos.

“Dia de agradecer pela minha vida ao lado da minha família, amigos e tanta gente que me quer bem! Sou uma mulher abençoada em poder estar aqui em Salvador, na primeira sexta-feira do ano, celebrando a vida, não só a minha, mas a de todos!”, escreveu a cantora no Instagram.

Preta Gil aproveitou para citar o trecho da música do pai, o também cantor Gilberto Gil, “Andar Com Fé”: “A fé não costuma faiá”, escreveu. Dentre os presentes na missa, estavam, além do pai da cantora, a madrasta Flora Gil e Regina Casé, atriz, apresentadora e amiga da artista.

Preta entrou na igreja cantando a música “A Paz”, de Gilberto Gil, ao lado da neta Sol de Maria.

No último dia 11 de dezembro, Preta Gil usou as redes sociais para revelar que o câncer no intestino estava em remissão. Ao longo de todo 2023, a cantora compartilhou cada etapa do processo junto ao público. A doença foi descoberta em janeiro do ano passado.

“Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu”, disse a artista.

Ela ainda escreveu que irá retomar as atividades do Bloco da Preta, tradicional bloco carnavalesco do Rio de Janeiro que, em 2024, será retomado após período de pausa em virtude do tratamento da cantora e para as comemorações de 15 anos de atividade.