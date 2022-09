Prêmio do campeão do BBB pode mudar a partir de 2023; entenda

A próxima temporada do Big Brother Brasil (BBB) deve ter novidades do prêmio. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, que revelou a possibilidade de o programa pagar uma quantia por cada Paredão que o vencedor se livrar até o fim da atração.

As quantias devem ser bancadas por um patrocinador do programa, que ainda deve ser definido.

A 23ª edição do programa começa no dia 16 de janeiro de 2023 e a expectativa é de que o prêmio principal permaneça o mesmo, com R$ 1,5 milhão ao vencedor.

Segundo o Notícias da TV, a questão dos valores por cada paredão já está disponível no plano comercial do reality.

As marcas receberam um prazo da Globo, estipulado até o dia 16, para que as empresas que já patrocinaram o programa atestem a vontade de continuar a parceria.

Novo esquema

Na dinâmica nova, cada vez que um participante fica na casa após passar por paredão, um valor é somando numa espécie de "poupança". Se ele sai, o valor é perdido, mas se vai até a final e vence, ele pode "sacar" junto com o prêmio principal.

Atualmente, o valor para o primeiro colocado era de R$ 1,5 milhão, e o segundo e o terceiro lugar recebem R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente. Até então, a Globo não revelou se pretende manter os valores para as demais colocações.

Com início no dia 16 de janeiro, a edição do reality também terá duração de 100 dias, se encerrando no dia 16 de janeiro. Assim, o vencedor será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt no dia 25 de abril.