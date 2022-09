Luciano Huck não vai sair da Globo, diz emissora : 'não há conversas sobre isso'

O apresentador Luciano Huck não sairá da Globo, como circula em sites de notícias nesta quinta-feira (1º). A emissora disse, em nota, que é "não há fundamento" nos rumores de que Huck estaria planejando não cumprir contrato de compromissos até 2025.

A TV Globo disse ainda que "não há conversas sobre isso". A informação havia sido divulgada pelo colunista Alessandro Lo Bianco, do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!.

Ele havia publicado que Luciano Huck foi "enfático" ao comunicar estar deixando a emissora. O motivo seria para se dedicar mais aos compromissos sociais.

Domingão com Huck

Luciano Huck atualmente está no comando do "Domingão com Huck", substituto do "Domingão do Faustão". O programa oferece "entretenimento, com quadros divertidos e emocionantes, muita música, a presença marcante de famosos, e matérias especiais pelo Brasil", segundo a emissora.