Agências de publicidade começaram a receber o pacote comercial do Big Brother Brasil (BBB) 23, conforme o colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV. A Globo oficializou ao mercado que o programa terá 100 episódios e manterá a disputa entre anônimos e famosos. Esse formato vem sendo adotado pela emissora desde 2020.

A estreia acontece no dia 16 de janeiro, uma segunda-feira, e a final está prevista para ocorrer dia 25 de abril, terça-feira. Na edição de 2022, o primeiro episódio aconteceu 17 de janeiro e também teve 100 dias.

Tadeu Schmidt seguirá no comando da atração. No entanto, ainda não foi definido quem ficará no quadro de humor, nem quem apresentará os projetos digitais do reality. A definição está prevista para sair até outubro.

Ao todo, serão 20 participantes, divididos entre "pipoca" e "camarote". A emissora não apontou se haverá ajuste no valor dos prêmios finais. O vencedor recebeu R$ 1,5 milhão no BBB 22. Dentre os artistas cotados para a edição, está a cantora Wanessa Camargo.

Dinâmica do programa

A dinâmica da semana do BBB terá com os mesmos jogos e provas, com poucas mudanças. Confira ordem:

Segunda-feira: Jogo da Discórdia;

Jogo da Discórdia; Terça-feira: Dia de Eliminação;

Dia de Eliminação; Quarta-feira: Quadro de humor, festa e cinema do líder;

Quadro de humor, festa e cinema do líder; Quinta-feira: Prova e almoço do líder;

Prova e almoço do líder; Sexta-feira: Prova do Anjo e possibilidade de festa;

Prova do Anjo e possibilidade de festa; Sábado: Almoço do Anjo (antes era aos domingos à tarde);

Almoço do Anjo (antes era aos domingos à tarde); Domingo: Formação do paredão e Prova Bate e Volta.

As disputas manterão o patrocínio de marcas que anunciam no Big Brother Brasil.

Boninho compartilha 'spoiler'

Boninho comentou sobre o lançamento do pacote nas suas redes sociais, nesta quinta-feira (1º): "não sei se eu podia contar, mas a Globo lançou o plano de patrocínio do Big Brother, e lá tem um monte de informações e ideias que a gente está gerando pro programa de 2023, que está bem bacana".

Por fim, ainda revelou spoiler: "o Big Brother vai começar antes, isso vocês já ouviram várias vezes, mas dessa vez vai ser diferente, e vocês vão participar muito".