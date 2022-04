Influenciadora cearense Mila Costa visita a casa do BBB 22: 'parece de brinquedo'

A influenciadora cearense Mila Costa visitou a casa do Big Brother Brasil 22 durante a tarde desta sexta-feira (29). A excussão pelo cômodos foi registrada nos stories do Instagram dela. Em foto publicada no feed, agradeceu a TV Globo pelo convite.

"Uma experiência muito, muito legal. Um mundo a parte, quase metaverso. É tudo aquilo mesmo que dizem. E mais", detalhou.

Mila Costa Influencer "É mais linda ainda pessoalmente. Acreditem se quiser".

Além disso, a cearense compartilhou o momento de sua entrada na casa mais vigiada do Brasil e logo deu a famosa "vaia cearense". Mostrando o cenário para os seguidores, brincou com a situação: "imagina ficar confinada aqui com gente chata", brincou.

Legenda: No confessionário do BBB 22, influencer brinca que causaria o caos na casa Foto: Reprodução/Instagram

Para Mila, que também é colunista do Diário do Nordeste, o local parece uma casa de brinquedo. "Pelo que entendi, até uns funcionários da Globo ainda não conheciam a casa".

Chegou a subir na cama do campeão Arthur Aguiar, no quarto Grunge. No entanto, concluiu, após ter dificuldade para subir na escada da beliche: "não dormiria aqui".