Nessa quinta-feira (23), as redes sociais foram dominadas por discussões em torno de um documento que ficou conhecido como "Planilha dos Influenciadores". O arquivo colaborativo reúne comentários e avaliações anônimas, supostamente feitas por profissionais do mercado publicitário, sobre influenciadores digitais brasileiros, baseados em supostas experiências de trabalho com eles.

A repercussão foi imediata, com o arquivo compartilhado por diversos perfis, principalmente no X (ex-Twitter).

O conteúdo da planilha é estruturado em seções que incluem o nome e o usuário dos influenciadores, uma nota de 1 a 10, o período de trabalho, relatos sobre a experiência e conselhos para futuros contratantes. O envio das respostas foi feito por meio de um formulário anônimo. Com a repercussão, a planilha, antes aberta para colaboração, não aceita mais respostas.

AVALIAÇÕES POSITIVAS... MAS NEM TODAS

Algumas das avaliações foram positivas, como as da ex-BBB Juliette Freire, da cantora Iza, além de Sabrina Sato, Ary Fontoura e Gil do Vigor, todos classificados com nota máxima.

Relatos elogiaram o comprometimento, a pontualidade e a energia positiva dessas figuras públicas. Gil do Vigor, por exemplo, foi descrito como alguém que, apesar de tímido no início, logo conquista a equipe com simpatia e atenção aos detalhes.

No entanto, as críticas também foram contundentes. Influenciadores como Álvaro, Malu Borges e Gkay figuraram entre os nomes mais mencionados negativamente. Gkay foi apontada por descumprir compromissos e ter uma agenda “insana”, enquanto Álvaro foi acusado de atrasar entregas publicitárias.

Já Malu Borges, citada diversas vezes no documento, foi descrita como "insuportável", com a sugestão de que é necessário "paciência e sabedoria" para lidar com ela e a mãe.

INFLUENCIADORES SE PRONUNCIAM

A influenciadora Malu Borges se pronunciou sobre os comentários, afirmando valorizar o feedback recebido, mesmo que anônimo. "O que mais me tranquiliza é que ninguém falou de mim como pessoa, apenas como profissional", disse em vídeo.

Álvaro também comentou as críticas, preferindo focar nos elogios que recebeu: "Eu escolhi dar destaque ao lado positivo e seguir minha vida".

REPERCUSSÃO

No X, o debate sobre a "Planilha dos Influenciadores" segue em alta. Usuários da plataforma têm discutido a competência e o profissionalismo de influenciadores digitais, com opiniões diversas sobre o conteúdo do documento.

"Sobre essa planilha de influenciadores, só tenho uma coisa a dizer: marcas, ACORDEM! Olha o tanto de influenciador que entrega conteúdo meia-bomba para vocês e vocês continuam pagando! E gente, PAREM DE FAZER GENTE IDIOTA FAMOSA, pelo amor de Deus!", desabafou um usuário.

Outro internauta destacou o entretenimento proporcionado pela planilha: "Acabei de encontrar a planilha dos influenciadores, tem mais de 100 páginas, eu vou me entreter muitooooo."

A discussão também trouxe análises mais aprofundadas sobre o mercado de influência:

"Essa tal planilha dos influencers, zero surpresa. Gente, é só olhar os conteúdos que essa galera produz. Agora, Nah Cardoso boa, Manu Gavassi, Brino, Gil do Vigor, entre outros, você vê que são pessoas legais mesmo."

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari

