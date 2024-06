Peixe de três olhos é achado na Groelândia e confirma 'previsão' dos Simpsons

Demorou, mas aconteceu: outra "profecia" dos Simpsons foi constatada no mundo real. Dessa vez, trata-se de um peixe com três olhos fisgado na Groelândia, noticiado pelo tabloide britânico Daily Mirror.

O curioso animal havia sido mencionado na segunda temporada da série, exibida entre outubro de 1990 e maio de 1991. Em uma cena do episódio "Dois carros em cada garagem e três olhos em cada peixe", Marge Simpson está cozinhando para o chefe do marido, o Sr. Burns, como parte da campanha dele para se tornar prefeito de Springfield.



O bilionário, porém, fica impressionado quando a matriarca serve o peixe de três olhos - um produto da poluição causada pela usina nuclear do magnata. As informações são do Uol.

Tradição das "profecias"

Não é de hoje que Os Simpsons preveem de pequenos a grandes acontecimentos mundiais. O costume, inclusive, virou um dos maiores símbolos da série.

Legenda: Eleição de Donald Trump nos Estados Unidos também foi "prevista" pela série Foto: Reprodução

Ao longo de 35 anos, a animação previu desde a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA a uma misteriosa mensagem do 11 de setembro.

Na internet, usuários logo reagiram diante da mais recente descoberta. "Demorou algumas décadas, mas os Simpsons acertaram em cheio"; disse uma pessoa. "Ele visitou Springfield?", escreveu outra; "Algo ruim está para acontecer. É um sinal", opinou um terceiro.