Nego do Borel se envolve em briga com filho de Otavio Mesquita e leva tapa na cara; veja vídeo

O cantor Nego do Borel, nome artístico de Leno Maycon Viana Gomes, se envolveu em uma briga nesta sexta-feira (21), em um bar de São Paulo, com Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. O artista publicou um vídeo do momento no Instagram.

Na filmagem, o influenciador fitness aparece se aproximando da mesa de Nego do Borel. "Você não quer show?", questionou Luiz Otávio. "Primeiramente, respeita os outros e vem aqui para fora", rebateu o cantor. Em seguida, eles se dirigem para fora do bar.

Veja também Zoeira Cariúcha passa por cirurgia de sete horas e está na UTI, diz empresário Zoeira Zeca Camargo anuncia saída da Band após quatro anos

"Eu não vou te dar mídia", repete Nego do Borel diversas vezes. "Você é fraco, você e seu pai", dispara o cantor. Após a provocação, Luiz Otávio deu um tapa no artista.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: "Você tá ferrado, seu m****, eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa pra me pagar, seu covarde".

ENTENDA O MOTIVO DA BRIGA

Horas antes da briga, Nego do Borel publicou stories reclamando de Luiz Otávio. Anteriormente, os dois já tinham discutido nas redes sociais. O influenciador tinha desafiado Nego do Borel para uma briga e declarou: "só bate em mulher".

Nos stories, Nego do Borel chamou Luiz Otávio para um "sparring", que consiste numa forma livre de combate, e divulgou sua localização. Horas depois o influenciador aparece no local e a confusão tem início.