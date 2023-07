Paolla Oliveira e Nanda Costa aparecem juntas em foto na cama; entenda

A atriz Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores do Instagram, na terça-feira (11), uma foto em que aparece deitada em uma cama ao lado de Nanda Costa. Na legenda da imagem, ela celebrou a parceria com a colega de profissão.

“É exatamente o que vocês estão pensando... Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira”.

A foto faz parte dos bastidores de gravação da série “Justiça 2”, de Manuela Dias. Na trama, Nanda interpreta Milena, presa por um assassinato cometido pela empresária musical Jordana (Paolla).

Após sair da prisão e descobrir a verdadeira autora do crime, Milena chantageará Jordana para alcançar seu sonho de se tornar uma cantora profissional. As duas ainda viverão um romance.

Paolla Oliveira e Nanda Costa são duas dos oito protagonistas de “Justiça”, que segue o mesmo formato da primeira temporada. A data de estreia da série ainda não foi divulgada.