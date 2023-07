Filhos de Madonna querem intervir nas decisões da cantora após internação, diz site

Os seis filhos da cantora Madonna, de 64 anos, estariam preocupados com o estado de saúde da mãe. A artista foi internada no fim do mês passado após ser diagnosticada com uma grave infecção bacteriana. As informações são do The Mirror.

Conforme o portal, Lourdes León, Rocco, David Banda, Mercy, Estere e Stella, filhos da cantora, consideram que a mãe "está à beira do desastre" por conta do comportamento relacionado a sua saúde.

De acordo com eles, mesmo com sintomas, a rainha do pop ignorou diversos sinais e continuou ensaiando para sua turnê. Eles ainda alegam que Madonna está agindo "como se tivesse 20 e poucos anos".

“Lourdes e Rocco vem dizendo há tempos que Madonna está a um passo do desastre com a maneira como ela se pune, exagerando em procedimentos e geralmente tentando agir como se ainda tivesse vinte anos”, disse uma fonte à publicação do The Mirror.

“É uma intervenção séria e eles estão determinados a ir até o fim”, completou a fonte. O plano dos herdeiros é colocar “juízo na cabeça” de Madonna durante sua recuperação.