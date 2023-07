Emmy 2023 divulga indicados nesta quarta-feira (12); confira lista

Os indicados à 75ª edição do Primetime Emmy Awards serão anunciados nesta quarta-feira (12) pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos. As informações são da Folha de São Paulo.

O anúncio acontecerá a partir das 12h30, no horário de Brasília, em uma transmissão ao vivo no YouTube da Academia, com apresentação da atriz Yvette Nicole Brown e do presidente da Academia, Frank Scherma.

Assista ao vivo:

A entrega do prêmio, considerado o principal da indústria americana de televisão e streaming, está marcada para o dia 18 de setembro.

Veja abaixo os indicados nas principais categorias do Emmy 2023. A lista será atualizada ao vivo, conforme a transmissão.

Confira a lista:

Melhor programa de variedade de Talk Show

The Late Show With Stephen Colbert

Jimmy Kimmel Live!

The Problem With Jon Stewart

The Daily Show With Trevor Noah

Late Night With Seth Meyer

Melhor reality de competição

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Melhor Ator em série de drama

Jeff Bridges (“The Old Man”)

Brian Cox (“Succession”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Pedro Pascal (“The Last of Us”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Taron Egerton (“Black Bird”)

Kumail Nanjiani (“Welcome to Chippendales”)

Evan Peters (“Dahmer”)

Daniel Radcliffe (“Weird: The Al Yankovic Story”)

Michael Shannon (“George & Tammy”)

Steven Yeun (“Beef”)

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Natasha Lyonne (“Poker Face”)

Jenna Ortega (“Wandinha”)

Melhor série de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Melhor série de comédia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

Melhor ator em série de comédia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Falando a Real)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (O Urso)

Melhor série de comédia

Abbott Elementary

Barry

O Urso

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

*lista de indicados está sendo atualizada