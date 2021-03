Padre Fábio de Melo comenta estado de saúde de mãe internada com Covid e agradece orações

Nesta quarta-feira (24), o Padre Fábio de Melo respondeu a um comentário de uma seguidora nas redes sociais que falou sobre o estado de saúde de sua mãe, Ana Maria, internada com Covid-19 e comentou sobre o caso. "A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga", afirmou. Dona Maria está no hospital desde o dia 15 de março em Uberlândia, Minas Gerais.

"O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender", falou sobre as mensagens de preocupação de seus fiéis.

A mãe do padre foi intubada na UTI por complicações da Covid-19 no último domingo (21). Ela está em observação desde o último dia 15 de março. Segundo ele, os médicos disseram que esse procedimento faz com que o organismo descanse para que ela possa ter mais forças para se recuperar contra a inflamação nos pulmões.

"Os médicos disseram que estão muito confiantes, nós também. E eu gostaria de viver este momento do mesmo jeito que a minha mãe sempre viveu todas as dificuldades que ela passou: Entregando tudo nas mãos de Deus e confiando nele", emendou.