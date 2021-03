Mãe do padre Fábio de Melo é internada com Covid-19

Por meio de seu perfil no Instagram, o padre Fábio de Melo informou que sua mãe, dona Ana Maria, precisou ser internada nesta segunda-feira (15) com Covid-19.

A idosa foi vacinada contra a doença no dia 4 de março, mas a contaminação aconteceu poucos dias antes, segundo diz a publicação.

"Há 11 dias eu postei esta foto. Foi um dia de alegria. Mas nem imaginávamos que já era tarde".

Melo relata que quatro dias antes da vacina, Dona Ana Maria foi hospitalizada por cerca de 24 horas, na companhia de uma sobrinha do padre, que testou positivo para Covid-19 alguns dias depois.

"Testamos minha mãe, mas deu negativo. Retiramos ela da casa, isolamos, tomamos todas as providências. Mas anteontem, minha mãe começou a ter um pigarro. Por precaução fizemos o teste e recebemos a pior notícia. Ela está com COVID. Hoje, logo cedo, precisou ser hospitalizada", diz.

Para o religioso, se a primeira dose da vacina tivesse sido aplicada alguns dias antes, teria feito diferença no quadro de saúde da mãe.

"Só Deus sabe a angústia que tomou conta de mim. Uma questão de 5 dias antes, horas, e a vacina teria gerado alguma imunidade.Há em mim uma sensação de fracasso", comenta.

Na sequência, ele pede orações para a família e faz um alerta para as autoridades sobre o andamento do processo de imunização no país. "mobilizem-se para que a vacina não chegue tarde demais, como tem sido para muitos".