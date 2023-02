O que Tadeu falou para Tina no BBB 23? Reveja momento emocionante

Após a saída da participante Tina Calamba da casa do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso emocionante para a sister na terça-feira (7). "Eu procurei as palavras certas para me despedir de você e com muito carinho, encontrei essas daqui: ove okomohisã", disse.

Ao ouvir a despedida, a sister chorou e abraçou o apresentador. Nas redes sociais, Tadeu postou uma imagem ao lado da ex-BBB com a legenda: "Ove okomohisã. Ndapandula". As palavras foram ditas no dialeto dela, de origem africana.

Eliminação de Tina

Tina Calamba foi a terceira eliminada, deixando o reality com 54,12% dos votos, após disputar a preferência do público com Cezar Black e Gabriel Santana.

Cezar recebeu 43,21% dos votos. Já Gabriel teve 2,67% das votações para sair do programa. O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça por Tadeu Schmidt.

Seguindo a nova dinâmica do reality, com apostas dentro do reality de quem será eliminado, o prêmio subiu para R$ 1.750.000,00.

Fred Nicácio palpitou que Tina seria a eliminada, Aline apostou em Gabriel Santana, enquanto Fred disse que Cezar sairia do reality. Cada aposta certa soma R$ 20 mil ao prêmio.

A enquete do Diário do Nordeste já havia apontado que Tina seria a eliminada da semana. Ela recebeu 66,8% dos votos na simulação. É importante ressaltar que a enquete não influencia no resultado do Paredão.