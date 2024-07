No Ceará, Mari Gonzalez e Pipo Marques curtem resort de luxo com diárias de até R$ 10 mil

O casal Mari Gonzalez e Pipo Marques aproveitou a viagem ao Ceará para o Fortal 2024 para curtir dias de lazer em um resort de luxo na praia da Taíba. Eles se hospedaram no Carmel Taíba Exclusive Resort, que tem diárias de até R$ 10 mil.

Veja também É Hit Melody diz ainda sentir dores após sofrer acidente de carro Zoeira Ryan Reynolds e Blake Lively revelam nome do quarto filho

Pipo publicou fotos ao lado da namorada no hotel, na manhã de segunda-feira (22), e escreveu: “Recarregando”. Nos comentários, Mari se declarou ao companheiro: “Delícia de dia”.

Os fãs também aproveitaram a postagem para elogiar o casal: “A química dos dois deu certo”, escreveu uma pessoa. “Vocês são parecidos. O verdadeiro encontro de almas”, disse outro.

Rafa e Pipo Marques se apresentaram no primeiro dia de Fortal, na quinta-feira (18). Nos outros dias, eles prestigiaram o show do pai, o cantor Bell Marques, de cima do trio. Mari, inclusive, chegou a cantar com o sogro no trio elétrico, no sábado (20).