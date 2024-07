Melody diz ainda sentir dores após sofrer acidente de carro

A cantora Melody abriu uma caixinha de perguntas, na noite de segunda-feira (22), e respondeu questionamentos dos fãs sobre o acidente de carro que sofreu no sábado (20), quando estava a caminho do Rio de Janeiro.

“Graças a Deus estamos bem, claro com algumas dores, mas aliviados por não ter sido pior”, disse elas nas redes sociais.

A artista de 17 anos já está em casa. No dia do acidente, ela fez questão de falar com os fãs sobre o acontecido. Melody apareceu na ambulância, usando colar cervical e explicou: “Já estou aqui no hospital, fazendo só um check-up, porque eu estava na parte de trás, que foi onde bateu. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Daqui a pouco sigo viagem e faço o show”.

A cantora ainda explicou que um ônibus bateu na van que ela estava. “Foi um ônibus atrás, chegou, a gente estava de boa, parado, e olha o que aconteceu”.