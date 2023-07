Neymar é filmado em briga durante show no Rio de Janeiro; assista

O jogador de futebol Neymar Jr. esteve entre os convidados do show 'Tardezinha', em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo (2), e chamou atenção por uma cena nada positiva. Ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida dele, Neymar foi flagrado se exaltando com outro presente no evento, quando foi acalmado por seguranças.

Veja o vídeo:

Pouco antes de o vídeo ser divulgado, Neymar apareceu ao lado do também jogador Vinícius Júnior e chegou até a confraternizar com Thiaguinho, de quem é amigo, um dos organizadores e artista principal do show.

Discussão e empurrões

O registro que viralizou foi feito pelo jornalista Luiz Bacci. Na gravação, o jogador do Paris Saint-German surge discutindo e trocando empurrões com um homem, apontado como outro convidado do evento.

O portal Em Off revelou que Neymar teria partido para cima do convidado logo após ter descido do camarote. Até então, não se sabe o que pode ter motivado a discussão, mas presentes no local afirmam que o desentendimento ocorreu em uma das áreas reservadas para estrelas e convidados.

Neymar ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. Nas últimas semanas, o jogador virou alvo de críticas após ter assumido a traição à namorada grávida.