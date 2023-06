Neymar pode não ter novo clube e ser o protagonista do PSG, diz jornal

O que até então era dúvida, agora não parece ser tão questionável assim. Na França, o jornal L’Equipe, levantou uma questão, “E se Neymar voltasse a ser a figura de proa do PSG?”. Isso porque com a possível chegada do técnico Luis Enrique no Paris Saint Germain, a permanência de Neymar no clube francês não seria surpresa. Luis era o treinador do Barcelona em 2015, quando Neymar conquistou a Champions League.

“Novo treinador, tornozelo reformulado, futuro incerto para Mbappé: o brasileiro já não está tão disposto a ser tentado por uma saída do PSG, que também já não tem tanta certeza de abrir a porta para ele ir embora”, diz o L’Equipe.

Na matéria feita pelo jornal francês, eles lembram ainda um episódio entre Neymar e Paris.

“No verão de 2018, apenas um ano após sua retumbante transferência e um ano antes de seus desejos abortados de retornar ao Barça, Neymar já havia pensado em deixar o PSG. Thomas Tuchel, prestes a ser nomeado treinador, trabalhou então para convencer o brasileiro a continuar, porque tinham muitos objetivos a perseguir juntos. Cinco anos depois, o Ney (31 anos) ainda está lá e até estendeu seu contrato até 2027. Mas cada temporada carrega sua parcela de debates sobre ele, cada verão vê os ecos da partida ressurgindo”, destaca o jornal.