Em testamento, homem deixa todos os bens para Neymar Jr: 'me identifico muito com ele'

Um homem de 30 anos decidiu deixar todos os seus bens para o jogador Neymar Jr., em testamento. Ele, que "não está bem de saúde", até registrou o documento em cartório, segundo revelou em entrevista ao jornal Metrópoles. A pessoa preferiu não se identificar.

"Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar", comentou.

Conforme ele, o testamento foi feito pensando na identificação dele com o atleta e também na relação do camisa 10 com a mídia e com a família.

"Gosto do Neymar, me identifico muito com ele, eu também sofro com difamação, também sou super família e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia", disse.

O homem contou ainda ao jornal que não ficaria satisfeito em deixar suas coisas para pessoas com quem não se dá bem ou para o governo: "Ia odiar deixar para o governo ou parentes que não me dou bem, eu tentei enviar para o Neymar mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e coisas de família".