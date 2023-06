Neto detona Neymar, compara idolatria por Messi e indaga: 'Está pensando que é Deus?'; veja vídeo

O ex-jogador Neto, apresentador do programa 'Os Donos da Bola', na Band, não poupou Neymar de críticas nesta segunda-feira (26). O ídolo do Corinthians questionou o papel de referência que o craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira exerce, o comparou a Lionel Messi e pôs o dedo na ferida sobre a recente polêmica envolvendo a mansão do jogador em Mangaratiba-RJ.



"Eu não sou ninguém perto da sua fama. O mundo é tão artificial, coisa que você é, que meus filhos te amam. Você não sabe o que é ser ídolo, não representa o futebol brasileiro ou dá valor àquilo que conquistou quando saiu de Mogi das Cruzes", afirmou Neto.



O apresentador também disse que não era um exemplo de boa conduta dentro e fora dos gramados, mas reiterou suas críticas à postura de Neymar e do seu pai diante da interdição das obras na mansão no Rio de Janeiro.



"A gente acha que pode mais que os outros. Não quero me comparar a você, até porque não será ídolo do Corinthians como eu. O seu pai tomou voz de prisão, foi mal-educado com o pessoal de Mangaratiba. Você não fez nada em Copa do Mundo, foi traíra com seus companheiros... Qual exemplo que você está dando? Qual ídolo que você é?", disse Neto. "Uma vergonha. Coisa feia. O Datena ainda falou: 'Tá pensando que é Deus?' Tá pensando que é quem? Esse é o ídolo de vocês, dos 'neymarzetes'. Fazer o que ele fez em Mangaratiba...", continuou em sua página do YouTube.



Durante o programa, o ex-jogador apontou como exemplo de idolatria o argentino Messi, que participou de um jogo de despedida de Maxi Rodríguez na cidade argentina de Rosário, no estádio do clube em que começou a carreira como atleta.

"Eu não tenho o Neymar nem um pouco como ídolo. Olha a diferença do Messi no estádio do Newell's Old Boys. Foi campeão do mundo, foi embora do PSG e é aplaudido pelos jogadores", analisou Neto

A última semana foi recheada de polêmicas na vida de Neymar. Tudo começou após uma traição vir à tona. Dias depois, ele reconheceu o que chamou de "erro" e pediu desculpas à namorada, Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do craque.

O Neto sobre a matéria do Neymar no Domingo Espetacular. #OsDonosDaBola | #DomingoEspetacular pic.twitter.com/BDZWkql6wl — Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 26, 2023

Na quinta-feira (22), o, jogador teve o lago artificial de mil metros quadrados construído na sua mansão, dentro de um condomínio em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, interditado. A obra foi embargada pela Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba após inspeção da fiscalização constatar ao menos sete infrações ambientais no local.

E essa agenda do Neymar passando programa do Neto 🤣🤣 pic.twitter.com/cqtqlFUPgH — Glauber Macario (@glaubermacario) June 26, 2023

No fim de semana, nas redes sociais, vídeos e imagens circularam mostrando Neymar recebendo amigos na área embargada e mergulhando no lago da casa. O jogador e Bruna Biancardi ainda revelaram que estão esperando uma menina, cujo nome será Mavie.