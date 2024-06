Neto de Luiz Gonzaga revela que se entendeu com Juliette em ligação: 'Ela não mentiu'

O neto de Luiz Gonzaga, o músico Daniel Gonzaga, revelou em uma postagem no X (ex-twitter), neste sábado (22), ter conversado com Juliette após polêmica sobre autorização de uma regravação dela do clássico “Pagode Russo”, do rei do baião.

"Conversei com Juliette agora. Pactuamos algo importante hoje sobre a cultura nacional. Esse jogo é muito maior do que a gente. Não é sobre nós. É sobre valorização. Ela sabe bem disso. Assim como eu, é uma amante da nossa cultura. Sua ajuda é fundamental. Diálogos servem para isso", começou Daniel.

Veja também É Hit Fã joga celular e acerta parte íntima de Matheus Fernandes durante show em Sergipe Zoeira Príncipe William tira foto com Taylor Swift e filhos após comemorar aniversário no show da cantora

Na publicação, ele defendeu a artista informando que as autorizações foram trocadas entre editoras. "Não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole. Ela não mentiu em momento algum e foi muito mulher de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo. Meus respeitos e a minha defesa à amiga Juliette".

Nos comentários, usuários criticaram a atitude do também músico. "Pois agora seja homem também, apague seu reels e se retrate do mesmo modo que usou para acusá-la de algo. Juliette sempre (foi) muito fã da sua cultura e sempre enalteceu seu avô em todos os lugares que pisou. Que bom que reconhece seu erro, mas não use mais o nome dela dessa forma", disse uma seguidora.

"Ok, conversou com Ju, mas apenas uma postagem aqui vai diminuir o tanto de hater que ela recebeu por causa do que vc disse? Pensar antes de agir, conversar antes de sair falando bobagens. Isso sim seria uma atitude correta", defendeu outro.

Mais cedo, ele havia manifestado que a família Gonzaga desaprovava a versão da vencedora do BBB 21. Em um vídeo postado no Instagram ele disse: "Não há uma autorização formal da família Gonzaga. A música é deles e eles fazem o que quiserem. Tem sido assim cada vez mais. A gente tenta chamar a atenção para esse fato, mas ninguém liga".

Já Juliette, em entrevista ao G1 sobre a versão "Vem Galopar", afirmou que a música foi "aprovada pela família de Gonzagão com o maior carinho e com bons olhos", e disse ainda não ser ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas.

A cantora não se pronunciou até o momento sobre a conversa com Daniel Gonzaga.