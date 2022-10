Morte de Tenório em Pantanal: entenda como foi primeira versão

O personagem Tenório (Murilo Benício) morreu em capítulo da novela "Pantanal", exibido na terça-feira (4). Em embate contra Alcides (Juliano Cazarré), o fazendeiro foi atingido por uma zagaia no peito e, depois, foi levado pela sucuri para as águas do rio.

O remake tem poucas diferenças do momento que integra a trama de 1990. Naquele ano, Zaquieu está um pouco mais distante de Tenório, e Alcides acaba fincando a zagaia com mais intensidade. Mesmo assim, o efeito e a emoção são tão fortes quantos.

Veja morte de Tenório de 1990 e 2022:

Juliano Cazarré, em entrevista ao Gshow, lembrou detalhes do dia das gravações da cena. Assim como cenas mais recentes, a morte foi gravada em uma fazenda na região do Rio de Janeiro. Antes de começar as filmagens, o ator aproveitou para "se aquecer" e treinar os saltos contra o fazendeiro.

"Quando o diretor explicou como seria aquele momento, eu fiquei correndo e saltando diversas vezes, pensando no movimento, gravamos duas vezes apenas. Do pulo, claro, foram vários ângulos, mas a mais especial foi essa contra a luz mesmo", destacou Cazarré.

Revelação de bastidor

Com todos os cuidados, Juliano pulou na direção de Murilo Benício mesmo e crava o objeto no solo.

"Não cravei a zagaia nele, obviamente, mas com a distância dá essa impressão. Foi tudo com cuidado e bem ensaiado, sem bonecos. Na hora que pulei, até lembrei de '300', de Esparta, juro que pensei nisso (risos)", explicou Cazarré