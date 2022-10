Quem está na roça? Veja nomes e como foi a terceira votação em A Fazenda 14

A terceira roça de A Fazenda 14, da TV Record, começou a ser formada no programa desta terça-feira (4). Alex, Tiago, Deborah e Rosiane estão próximos da berlinda. Um dos participantes pode se salvar ao ganhar a prova do fazendeiro, com exceção de Deborah, que já está garantida no confronto.

A formação da roça teve a interferência dos poderes da Chama Verde e da Chama Preta, conquistados pelo vencedor da Prova de Fogo, Iran Malfitano.

O poder da Chama Verde, escolhido pelo público, permitia trocar um peão da baia por um peão da sede. Já o poder da Chama Preta foi revelado durante o programa ao vivo: em que o participante escolhia receber R$ 5 mil ou votar duas vezes.

Iran teve que escolher ficar com um poder e repassar o outro a um dos confinados. Ele ficou com o poder da Chama Preta, e abriu mão do dinheiro para votar duplamente em Tiago. O poder da Chama Verde foi repassado para André, que decidiu tirar Babi da baia e colocar Deborah no seu lugar.

Como foi formada a roça?

Alex foi indicado para a roça pelo fazendeiro, Vini. "Ele tenta me sabotar algumas vezes, tenta minar as amizades aqui dentro, inverter as minhas falas, minhas razões, a exemplo do primeiro dia. Meu voto vai no Alex", justificou o modelo.

"Ele foi preconceito com assuntos muito delicados. Ele foi xenofóbico com o Shay, ele foi machista falando da roupa de uma mulher e homofóbico usando palavra pejorativa gazela com uma pessoa que entrou dentro dessa reality assumindo sua orientação sexual", rebateu Alex.

Já Tiago foi o escolhido pela casa, após votação individual (veja abaixo quem votou em quem). Por ser o mais votado pela casa, ele deveria escolher um dos integrantes da Baia (Deborah, Bia, Kerline ou Pétala) para se juntar a ele na roça e optou por Deborah.

Por fim, Rosiane foi indicado pela dinâmica do resta um pela segunda vez seguida, na qual o participante que ficar por último vai para a roça. Como foi o último roceiro, ela ganhou o direito de vetar um dos outros três da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Deborah, que é a primeira confirmada na berlinda.

A prova do fazendeiro ocorre no programa desta quarta-feira (5).

Quem votou em quem

Moranguinho votou em Shay;

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos;

Tiago Ramos votou em Shay;

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos;

Pétala Barreiros votou em Shay;

Shay votou em Tiago Ramos;

Deolane Bezerra votou em Shay;

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos;

André Marinho votou em Shay;

Tati Xaqui votou em Tiago Ramos;

Lucas Santos votou em Shay;

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos;

Rosiane Pinheiro votou em Shay;

Thomaz Costa votou em Shay;

Deborah Albuquerque votou em Tiago Ramos;

Bia Miranda votou em Shay;

Alex Gallete votou em Shay;

Iran Malfitano, com o poder da chama, abriu mão de R$ 5 mil e votou duplamente em Tiago Ramos.

