Festa em 'A Fazenda 14' tem chororô, punições e desentendimento de Kerline e Shayan

Com o tema "encontros do mediterrâneo", os peões de "A Fazenda 14" tiveram uma noite agitada na sexta-feira (30). O evento foi marcado pelas crises de choro de Bia Miranda e Iran Malfitano, pela tentativa de desistência de Tiago Ramos e por uma discussão entre Kerline Cardoso e Shayan Haghbin.

Em um momento do evento, Bia começou a chorar de saudade do namorado sendo consolada por Pelé MilFlows e Pétala Barreiros. "Eu acho que ele terminou comigo já. Ele não consegue ficar longe de mim", desabafou a jovem.

O intérprete de Orlandinho em A Favorita (2008) também derramou lágrimas ao lembrar de uma ex-namorada. Ele cantou a música "Boate Azul" e contou com o consolo de Shayan, André Marinho e Lucas Santos. "Eu tô chorando por uma coisa que eu errei!", soltou o ator.

Fim de romance?

Os peões Kerline e Shayan se desentenderam depois que Pétala comentou sobre o status de relacionamento da peoa. A ex-BBB não gostou da postura do crush em deixar os outros falarem sobre os dois.



A influenciadora digital conversou com Deborah Albuquerque e Tati Zaqui e acusou o ex-Casamento às Cegas de ter caído no jogo de Deolane Bezerra. Depois, ela teve uma D.R. com o iraniano. "Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como eu me expus aqui. E eu ainda te defendi, pedi para você parar de falar. Então, pronto. A gente fica amigo", soltou ela. "Se é isso que você quer, eu respeito sua opinião", declarou o empresário.

"Eu não quero estar com alguém que tanto faz. Se qualquer coisa que trilhar o meu caminho for me prejudicar ou prejudicar você eu prefiro encerrar, entendeu. É isso!", decidiu a primeira eliminada do BBB 21. Mais tarde, Deborah e Tati tentaram explicar para Shayan os motivos que chatearam Kerline. Confira os vídeos:

Tiago tentou tocar sino

Alcoolizado, Tiago Ramos ameaçou tocar o sino pela segunda vez e tentou pular a cerca do local para sair do reality show. Thomaz Costa, Vinicius Buttel e Bia impediram o colega de confinamento. "Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe", disparou Pétala. "Tô nem aí. Eu quero sair, me deixa em paz", afirmou o rapaz. "Você vai se arrepender, irmão. Confia em mim", aconselhou o fazendeiro da semana.

Após se acalmar, o ex-padrastro de Neymar teve uma conversa com o ex-Carrossel, Vini, a neta de Gretchen e Lucas. Os amigos animaram o peão, que desistiu de pedir para sair do programa.

24h horas sem carne e gás

Bia levou uma advertência por ter entrado com bebida na sede. Sem citar a pessoa responsável pelo castigo, Vini saiu avisando os participantes sobre a punição no meio da pista de dança. "Gente, saiu a punição. 24 horas sem gás porque entraram com bebida na sede", afirmou o modelo.

A neta de Gretchen não gostou do tom usado pelo fazendeiro e trocou farpas com o rapaz. "Fui eu. Eu falei que ia assumir. Aí ele chegou como se não soubesse", reclamou a jovem. "Eu não queria te entregar", justificou o peão.

Depois, a peoa deu um aviso geral: "Gente, eu entrei com a bebida, com uma cerveja, para ir lá no banheiro. Então desculpa que eu levei punição. Eu saí do banheiro assim que percebi o que tinha feito, mas eles me deram punição mesmo assim".

No pós-festa, Tiago também causou um castigo quando subiu para a sede. Ele não foi ao reservado e fez xixi no chão do box de banho. A sirene tocou, e Vinicius leu a nova punição: "É proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Por exemplo, dentro do quarto, na baia, na área externa e no box. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem carne. A carne que está na geladeira da cozinha deve ser devolvida imediatamente na despensa".