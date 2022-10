Quem saiu do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (04)

O gaúcho Hichel foi o quarto eliminado do Masterchef Profissionais dessa terça-feira (4) ao errar a execução de um prato com três texturas de queijo camembert.

Ele e Enzo foram os destaques negativos da edição e precisaram elaborar a receita em 1 hora e 15 minutos. O resultado, no entanto, desagradou os jurados do reality culinário.

“A gente não gostou dos pratos, estavam ruins [...] vocês erraram feio. Faltou trabalho, faltou sentido, faltou nexo, faltou elaboração”, apontou.

'Corri o risco'

Ainda assim, Hichel disse estar tranquilo com a avaliação. "Entreguei o que queria entregar, corri o risco", garantiu. "Sempre ajudei os outros e acho que fui o cara que mais trabalhei dentro do Masterchef, o que mais cozinhou na edição".

Hichel afirmou que a sua torcida será para o conterrâneo Enzo, que precisará enfrentar Diego, quem ele julga ser um oponente de peso.

"Ele tem uma pedreira pela frente que é o Diego. O cara é muito técnico, entregou quatro texturas [de queijo na prova. Podia ter me dado uma ali, né Diegão", brincou.

Desafio

Inicialmente, os cozinheiros participaram de uma prova de confeitaria japonesa. Eles tiveram a ajuda da chef Viviane Wakuda, especialista no tema, para elaborar uma receita com moti e anko dentro de 1 hora e 30 minutos. Thalyta foi a campeã do desafio pelo sabor e técnica do doce. Ananda também recebeu destaque positivo.