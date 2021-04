Morre o radialista e apresentador de TV Will Nogueira após 17 dias internado por Covid-19

Morreu, na manhã desta segunda-feira (5), o radialista e apresentador de TV cearense Will Nogueira após complicações da Covid-19. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Eduardo Nogueira, irmão do comunicador, disse que ele ficou internado 17 dias. "Ele estava bem, mas na última semana apresentou uma piora da doença", declarou.

Ainda segundo Eduardo Nogueira, o apresentador chegou a ser intubado, mas não resistiu à doença. Ele estava recebendo cuidados no Hospital São Carlos, na Capital cearense.

Funcionário do Sistema Verdes Mares (SVM) durante 36 anos, Will chegou a dirigir a Rádio FM 93. Além disso, também fez carreira na televisão, atuando como apresentador dos programas "Sábado Alegre", na TV Diário, e no "Terral", na TV Ceará (ex-TV Educativa).

O corpo de Will Nogueira é sepultado na tarde desta segunda-feira no Jardim Metropolitano. O comunicador deixa esposa e duas filhas.



Legenda: Sindicato dos Radialistas publicou nota de pesar em rede social Foto: Reprodução/Facebook

O radialista era formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e iniciou a carreira no rádio ainda na década de 1970.

Logo após aposentadoria da FM 93 em 2015, Nogueira passou a trabalhar como consultor em programação de Rádio e TV.

Com a morte de Will Nogueira, sobe para 36 número de radialistas mortos pela Covid-19 no Ceará. O número é do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará.

Homenagens nas redes sociais

No Facebook, o Sindicato dos Radialistas do Ceará lamentou o falecimento do profissional. "É com imenso pesar que a diretoria do Sindradioce informa o falecimento do comunicador Will Nogueira, ocorrido na manhã de hoje, 4 de março, em Fortaleza, vítima de Covid-19. Will estava internado em um hospital em Fortaleza e hoje perdeu à luta para o vírus".

O humorista cearense Tom Cavalcante também prestou homenagem ao apresentador Will Nogueira no Twitter. "Meu primeiro diretor na FM 93 de Fortaleza. Um profissional respeitado e querido pelo mercado nacional e artistas. Obrigado por tudo! Meus sentimentos à família e amigos. Difícil! Descanse e renasça em luz junto a Jesus".