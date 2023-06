Metallica volta ao Brasil para shows em 2024, diz colunista

A banda Metallica voltará ao Brasil para shows em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista José Noberto Flesch, que costuma antecipar a vinda de artistas internacionais ao país.

O grupo de rock deve se apresentar entre outubro e novembro do próximo ano. Não foram divulgadas as datas dos shows e em qual(is) cidade(s) devem ocorrer.

Não há nenhuma confirmação oficial da banda ou de produtoras de eventos. Segundo Flesch, no entanto, as performances no país estão confirmadas.

A Metallica iniciou tour mundial do álbum '72 Seasons' em maio. Até o momento, foram confirmadas apresentações na Europa e na América do Norte, com datas até setembro de 2024.

Metallica no Brasil

A banda se apresentou no país pela última vez em maio de 2022. Foram realizados shows em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, reunindo mais de 200 mil pessoas.

Na apresentação de Curitiba, uma fã deu à luz no meio do espetáculo. Após a repercussão do caso, ela chegou a receber ligação do vocalista, James Hetfield.

Desde 1989, a banda traz suas turnês ao país. Com mais de 40 anos de história, a banda acumula sucessos como 'Nothing else matters', 'Whiskey in the Jar', 'Master Of Puppets' e 'Fade To Black'.