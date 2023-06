Campeã do BBB 23, Amanda faz 'consultoria' para melhorar imagem na mídia, diz colunista

Amanda Meirelles, campeã do Big Brother Brasil 23, busca ajuda para melhorar tratamento com mídias e responder entrevistas. Conforme noticiado nesta quinta-feira (15) pelo colunista do Splash, Lucas Pasin, a "parceria" entre uma empresa de consultoria ocorre após a vencedora ter o comportamento criticado por um jornalista da RedeTV!.

O trabalho não é remunerado e é realizado por um dos chefes de paparazzi de São Paulo. A consultoria atua para preparar Amanda em como se portar, como falar e até o que responder em entrevistas. O objetivo é fazer com que a médica seja vista como uma pessoa "mais carismática" com a imprensa.

Dentre as recomendações está a de se desculpar quando não responder alguma pergunta, principalmente as que envolvem seu possível affair com Cara de Sapato, ou não conseguir conceder uma entrevista.

Amanda também fez mudanças na equipe e demitiu uma de suas assessoras após viralizar um áudio no qual a profissional falava sobre Sapato e a família dela.

'Já pedi muito emprego na vida', diz ex-BBB sobre parcerias com marcas

Na última segunda-feira (12), uma fã marcou a vencedora e uma loja de departamento de varejo dizendo que elas fariam um "match perfeito". A médica respondeu perguntando "cadê essa parceria?". Nas redes sociais, Amanda foi criticada sob acusações que estaria "pedindo" trabalho a marcas. "E a campeã do BBB23 que tá mendigando publi aqui", escreveu um internauta nas redes.

Amanda rebateu as críticas em comentário no Instagram. "Algumas marcas falaram comigo na rede vizinha, na minha opinião é educado responder. Sem contar que já pedi muito emprego na vida, se fosse esse o caso não teria vergonha nenhuma. Na vida a gente tem que correr atrás mesmo quando se quer algo", escreveu.