Mário Frias processa Samara Felippo por usar emojis em foto antiga

O ex-ator e deputado federal Mário Frias entrou com uma ação judicial contra a atriz Samara Felippo, devido a uma postagem no Instagram, de abril, que ela esconde o rosto do artista em uma foto com emojis de palhaço e cocô.

Mario pede na ação uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, além de solicitar que Samara não o mencione mais em suas plataformas. O ex-ator justifica estar sendo difamado por ser alvo de adjetivos pejorativos como “jumento” e “palhaço”. Mario também argumenta que isso configura perseguição visando gerar mais engajamento para a atriz nas redes sociais.

Conforme o “Extra”, a juíza Claudia Guimarães dos Santos, responsável pela 2ª Vara do Juizado Especial Cível, negou a solicitação de liminar de urgência feita por Mario para que Samara não mencionasse mais seu nome. O motivo da rejeição da liminar foi devido ao fato que a postagem foi feita nos Stories do Instagram, cujo conteúdo some após 24h.

Mario e Samara atuaram juntos em "Malhação"

Samara é madrinha de Miguel, filho de Mário Frias e Nível Stelmann. Ela e o deputado atuaram juntos em "Malhação", no início dos anos 2000.

Na foto postada em abril por Samara, ela aparece com Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes, além de Mário Frias, nos bastidores do folhetim, mas cobriu o rosto do político. “Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio”, escreveu ela na época.