O que aconteceu com o Matheus Ceará? Equipe atualiza estado de saúde do humorista

Um comunicado publicado no perfil do humorista Matheus Ceará, nesta quinta-feira (15), esclarece o estado de saúde do artista após ele cancelar todas as suas apresentações no último domingo (11).

“Comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que o mais breve possível ele consiga retomar sua agenda. Lamentamos qualquer inconveniente, mas neste momento temos que priorizar a saúde e o bem-estar do Matheus”, diz o texto.

Nos comentários da postagem, fãs e amigos desejam que Matheus melhore o quanto antes. “Melhoras, mano. Deus está com você”, escreveu o cantor Murilo Huff.

“Melhoras, grande Matheus. Logo você estará 100% nos fazendo sorrir novamente, mas o mais importante nesse momento é cuidar da saúde”, publicou um fã.

Cancelamento

No último domingo (11), a equipe de Matheus divulgou um comunicado dizendo que o humorista estava cancelando seus shows por tempo indeterminado, o que causou grande preocupação entre os seguidores do artista.