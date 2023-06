Matheus Ceará cancela agenda de shows por tempo indeterminado e preocupa fãs

O humorista Matheus Ceará causou preocupação nos fãs com uma publicação no Instagram, na noite de domingo (11). Foi postado na rede social do comediante o cancelamento de todas as apresentações programadas e previsão de retorno.

"A Matheus Ceará Produções informa que por motivo maior, estamos cancelando todos os shows e compromissos por tempo indeterminado", diz o comunicado de Matheus Ceará.

Atualmente, o humorista realizava apresentação do projeto "Vocês Pedem Eu Conto"

Fãs e amigos preocupados

No Instagram, fãs e amigos mostraram preocupação com o cancelamento da agenda do humorista.

"Irmão, não sei o que se passa, mas saiba que estamos em oração por vc, volta logo mano, e precisando não deixe de chamar", escreveu o sertanejo Marcos, dupla do cantor Belutti.

O influenciador digital e humorista Rafael Cunha escreveu: "O que houve amigo? Deus te abençoe muito".