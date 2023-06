Jojo Todynho faz tatuagem com novo namorado; casal está junto há cinco meses

A cantora Jojo Todynho aproveitou o Dia dos Namorados, comemorado no Brasil nesta segunda-feira (12), para anunciar que está namorando novamente e revelou uma tatuagem especial para celebrar o laço com o amado. Sem revelar o nome do homem, ela compartilhou o desenho de um pequeno coração em chamas.

"Ai Jojo, mas você é emocionada? Sim, já estou na segunda tatuagem. Eu e o bofe. É, fazer o quê?!?", disse Jojo no Instagram em vídeo. Na declaração, ela ainda completou que é possível se emocionar ainda que as experiências passadas não tenham sido positivas.

"Abra o coração. Não permita que as coisas do passado te impossibilite de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina. Deus sabe todas as coisas. E uma dica de milhões: o off é muito mais gostoso", pontuou, afirmando que sem expor é "muito melhor".

Legenda: Tatuagem nova foi revelada em Stories do Instagram Foto: reprodução/Instagram

No mesmo relato, Jojo Todynho aproveitou para dar dicas a interessados em um novo relacionamento. Segundo ela, a parceria é fundamental a quem deseja embarcar em um novo namoro ou tenta compartilhar a vida com um novo companheiro.

"E quando você também tem um parceiro que fecha com você no 10 a 10 a vida muda de uma forma surreal! Então, curta bastante, namore bastante... É sobre se cercar de pessoas que vem para levantar sua autoestima, que vem para somar na sua vida, para te dar luz e caminho", opinou.

Novo amor

Apesar de não ter revelado a identidade do homem, ele não passou despercebido. Segundo o colunista Leo Dias, o novo amor de Jojo é o carioca Renato Santiago, morador do bairro de Brás de Pina. Os dois engataram romance após anos de amizade, tendo se conhecido desde 2015.

As informações são de que Jojo tem frequentado a casa do rapaz desde março deste ano, onde também desenvolveu um bom relacionamento com a sogra.

O último relacionamento de Jojo virou caso das páginas de fofoca no fim do ano passado, quando ela terminou o casamento com Lucas Souza. Na época, o fim conturbado chamou atenção nas redes após boatos de traição e desentendimentos.

Atualmente, a cantora tem pregado estilo de vida diferente, focado nos estudos, já que agora é estudante de uma faculdade de Direito, e iniciou rotina de dieta e treinos intensos na academia.