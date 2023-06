Felipe Neto publica vídeo sobre polêmica da Blaze; entenda

O influenciador e empresário Felipe Neto afirmou, em vídeo publicado no Youtube nesta quinta-feira (15), que irá manter o contato com a empresa de apostas Blaze. O posicionamento veio em meio às polêmicas sobre reclamações de clientes do cassino online e suspeitas de manipulações de apostas.

"Enquanto não for provada uma fraude sistêmica, eu vou continuar meu contrato com a Blaze. Eu tenho um ano de contrato para cumprir. Não posso romper um contrato simplesmente por mentiras na internet. Se algo for comprovado, sairei, virei aqui e avisarei", explicou o youtuber.

Veja o vídeo:

Na última semana, dúvidas sobre o nome do dono da Blaze surgiram nas redes sociais. Entretanto, segundo Felipe Neto, a questão não passa de um falso mistério, já que o executivo Nick Van Gorsel, apontado por ele como o dono, está nos registros comerciais da empresa.

Além disso, Felipe ainda negou que receba dinheiro com a perda de clientes da plataforma e apontou que as reclamações direcionadas à Blaze representam uma parcela mínima das pessoas que jogam.

Publicação no Instagram

Uma das polêmicas relacionadas a Felipe Neto também recordaram uma publicação do influenciador em janeiro deste ano. No Instagram, ele divulgou texto no qual definia a Blaze como uma opção de renda extra.

"Naquele dia eu estava abarrotado de trabalho e simplesmente não fiz o que deveria ter feito: checar o texto antes de aprovar. Quando me enviaram o texto da legenda para aprovar, eu não li e só falei ‘posta logo’. Naquele texto saiu o ‘renda extra’. Quando eu percebi que aquilo tinha passado, eu tirei do ar imediatamente aquela frase", explicou, pedindo desculpas.

Entretanto, sobre as reclamações de supostas fraudes, Felipe Neto afirmou que a maioria dos casos diz respeito a usuários que não entendem o real funcionamento da plataforma. Dessa forma, ele reiterou, a empresa não estaria cometendo nenhuma fraude.

"A esmagadora maioria dessas reclamações são pessoas reivindicando coisas erradas [sic]. Pessoas que não leem a política do site antes de depositar o dinheiro. Pessoas que estão principalmente tentando resgatar o bônus. Ou seja, ela vai lá, cria uma conta na Blaze, coloca um primeiro depósito, ganha um bônus para gastar no site, aposta esse bônus, ganha e tenta sacar. Quando ela tenta sacar, o sistema bloqueia. As vitórias com dinheiro de bônus não são sacáveis", disse.

Além disso, o empresário também opinou sobre a regulação das empresas de apostas no Brasil. Segundo ele, a intenção da Blaze seria firmar instalações em solo brasileiro, o que ainda não é possível.

"A Blaze quer ter sede no Brasil, mas o Brasil não permite. Hoje, todos os sites de apostas clamam para que o governo regule as atividades. Só assim as empresas poderão ter escritório no Brasil", reforçou ele.