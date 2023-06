Diogo Defante inicia live vestido de rato em gaiola gigante na Avenida Paulista

O humorista Diogo Defante surpreendeu quem o acompanha nesta quinta-feira (15), ao se vestir de hamster para fazer uma live na Avenida Paulista, em São Paulo, em uma gaiola gigante.

A live foi transmitida no canal do YouTube e no Twitch do humorista. A transmissão começou às 6h da manhã, com uma contagem regressiva de 12 horas.

A ideia de Diogo está repercutindo no Twitter. “E o Diogo Defante que está vestido de rato, numa gaiola gigante na Avenida Paulista, e está transmitindo isso numa live de 12 horas”, escreveu um usuário da rede social.

“Se a loucura tivesse um avatar seria o Diogo Defante”, opinou outro. “Diogo Defante é uma falha da Matrix”, disse mais um.

A especulação é que a live seja uma ação para divulgar um trabalho musical do humorista, chamado “Jerry”. A música, que ele apresentou durante a participação no “Conversa com Bial”, na TV Globo, conta a história de uma pessoa que reclama que o rato Jerry roubou seu queijo.