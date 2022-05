Mulher dá à luz durante show do Metallica em Curitiba

A tatuadora Joice Figueiró deu à luz ao filho na noite de sábado (7), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, durante o show da banda Metallica. Grávida de 39 semanas, ela decidiu ir ao espetáculo e, durante o show, começou a sentir contrações.

"Ficamos na área de PCD (pessoa com deficiência), fiquei o tempo todo sentadinha, sem fazer esforço algum. Eu estava bem, tentei o máximo de repouso que pude para poder ir nesse show”, relatou.

Quando começou a sentir as contrações, a mulher foi até a área médica do evento. “No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. E quando a médica disse que iam me levar de ambulância para a maternidade, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo”, disse.

Segundo Joice, o ingresso para o show estava comprado há três anos.

“Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, no Couto Pereira ao som de Enter Sandman?”, comentou.

Nas redes sociais, ela contou ainda que está “ótima fisicamente”.

