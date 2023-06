Mansão de Walt Disney na Califórnia está disponível para aluguel por R$ 200 mil

A mansão em que Walt Disney morou com a família no bairro Los Feliz, em Los Angeles, Califórnia, está disponível para aluguel por 40 mil dólares, algo em torno de R$ 200 mil. As informações são da revista People.

Conhecida como Storybook Mansion, a mansão tem 631 mil metros quadrados e parece saída de um filme, com detalhes que inspiraram alguns de seus personagens mais queridos, entre eles Branca de Neve, Ursinho Pooh e Mary Poppins.

Walt Disney morou na propriedade entre 1932 e 1950 com a esposa, Lilian. Foi no local que eles criaram as duas filhas, Diane Marie e Sharon Mae.

Mansão em Los Angeles

A residência conta com quatro quartos, cinco banheiros, sala de estar de dois andares, um home theater, e foi projetada pelo artista e arquiteto Frank Crowhurst.

O terreno ainda inclui passarelas, uma piscina, uma área de jantar coberta de treliça, garagem para 10 carros e uma casinha com tema de Branca de Neve que Walt Disney construiu para as filhas.

O cineasta Timur Bekmambetov é o atual proprietário da mansão. Ele comprou o local em 2011 e encheu a casa com esboços de personagens da Disney e estatuetas do Mickey.