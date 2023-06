Em meio a rumores de separação, MC Daniel elogia personagem de Mel Maia em ‘Vai na Fé’

Após os boatos de que terminou o namoro com Mel Maia, MC Daniel deixou um comentário em um post do Instagram do Gshow sobre a personagem da atriz na novela “Vai na Fé”.

A postagem foi feita na noite dessa quarta-feira (14) e questionava aos seguidores quem era o personagem preferido na novela. O funkeiro respondeu dizendo que a dele era Guiga, papel da atriz.

Nos outros comentários, os fãs começaram a torcer para uma reconciliação. “Vai atrás da sua Guiga. Leve ela para Dubai. Vocês não podem se separar”, pediu um. “Voltem, por favor”, escreveu outro. “Vai atrás do amor da sua vida. Manda flores todo dia, mas não perca a mulher da sua vida, pois vocês nasceram um para o outro”, disse mais um fã.

Legenda: Fãs reagiram a comentário de MC Daniel Foto: Reprodução/Instagram

Procurada pelo Gshow para comentar o término, a assessoria de imprensa de Mel Maia argumentou que não fala sobre a vida pessoal da atriz. Ela nunca se pronunciou nas redes sociais sobre o término, apesar de ter apagado os destaques do Instagram com momentos ao lado do funkeiro.

Sem aliança

Durante turnê na Europa, nos últimos dias, MC Daniel foi flagrado sem a aliança que usava devido ao namoro. Ao ser questionado sobre não estar usando o acessório, ele respondeu: “Não tem por que eu usar aliança”.

A resposta direta do funkeiro fez os fãs acreditarem que o namoro teria terminado.

Ele também gravou um vídeo nos Stories, na terça-feira (13), pedindo desculpas a Mel Maia e revelou ter procurado ajuda profissional para cuidar de sua saúde mental.