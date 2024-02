Mel Maia relata sufoco em imigração em viagem para Portugal e compra passagem de R$ 10 mil

A viagem da atriz Mel Maia pela Europa e África contou com uma situação complicada — e inusitada. O relato foi compartilhado pela própria artista nos stories do Instagram nesta sexta-feira (16) e se deu quando ela retornava para a cidade de Porto, em Portugal, após passar dias no Marrocos com o namorado, o português João Maria Pereira. Na imigração, ela foi barrada por não ter uma passagem de volta para o Brasil.

"Fomos para a imigração e o moço perguntou 'cadê sua passagem de volta?'. Falei: 'olha, eu ainda não comprei porque não sei que dia (volto), 25, 26 ou 27 de fevereiro, mas eu vou embora mesmo por volta dessas datas. Aí ele: 'não vai entrar não'", contou Mel Maia.

Para evitar maiores constrangimentos, a atriz disse ter comprado uma passagem de volta para o Brasil após o impasse, e o bilhete custou R$ 10 mil: "Como sou espaçosa, gosto de conforto, compro executiva. Comprei, só que na hora, foram R$ 10 mil de passagem. Até aí, ok também — para alguns. Fui lá, mostrei para ele: 'Compraste R$ 1 mil em passagem?' Eu: 'Não querido, eu acabei de gastar R$ 10 mil em passagem'. (Ele fez cara de espanto): 'Mas é para vocês dois, né?'. Eu: 'Não, é só para mim mesmo'".

A artista também frisou que os agentes da imigração, mesmo após a compra do bilhete, continuaram a fazer uma série de perguntas para ela.

"(O policial disse): 'Tem certeza que não te fizeram essas perguntas quando você passou por Lisboa?'. Falei: 'Fizeram, mas deixaram eu passar'. Ele: 'Porque é obrigatório, não entendo', e isso ele com o meu passaporte na mão. Aí ele: 'Mas você tem não sei quantos carimbos, não quer viver aqui para sempre?'. Falei: 'Não, moço, eu trabalho no Brasil, juro que vou voltar porque minha vida está lá no Brasil'. E ele não quis devolver o meu passaporte".

"Ele: 'E você está na responsabilidade de quem?'. Eu: 'Na responsabilidade do meu namorado, tenho uma carta-convite, quer ver?'. Aí ele: 'Pode ser!'. Eu mostrei, ele cagou para a carta-convite e falou: 'Seu namorado tá aí?'. Falei: "Tá sim'. 'Chama ele, por favor'. Aí chamei o João. (...) Ele gostou muito de mim, não queria me deixar passar de jeito nenhum, mas não tinha jeito, a gente fez tudo direitinho", finalizou Mel Maia.

A atriz também destacou que são normas da imigração ter a passagem de retorno já comprada, no caso de visto para o turismo. Além disso, a artista relatou ter passado por perrengues também no voo entre Marrocos e Portugal: "Foi o pior voo da minha vida, fiquei toda cheia de pressão na cara, parecia que meu olho ia pular para fora. Teve uma hora que eu achei que ia desmaiar, fiquei tonta".