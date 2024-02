Mulher de 75 anos alega ser filha de Silvio Santos e pede teste de DNA

Uma mulher de 75 anos alega ser filha de Silvio Santos. Vera Lucia Pinello Dias entrou com um pedido de teste de DNA na 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, no litoral de São Paulo, para comprovar a suposta paternidade. No entanto, o processo foi extinto pela Justiça por falta de provas.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, a mulher afirma ter nascido em 2 de dezembro de 1948 e nunca conheceu os pais biológicos. Ela teria sido entregue pela mãe a uma enfermeira, que a levou para o lar onde foi criada.

No documento, Vera Lúcia relata que a mãe adotiva nunca revelou a identidade dos pais biológicos. Porém, ela afirma que vizinhos e amigos da família informaram que a mãe biológica trabalhava em uma indústria têxtil no Brás, frequentada por Silvio Santos.

Vera Lúcia não apresentou nenhum documento que comprove a paternidade. A defesa de Silvio Santos negou na Justiça a possibilidade dela ser filha do apresentador.

PROCESSO EXTINTO

Os desembargadores Fernando Reverendo Vidal, José Rubens Queiroz Gomes e Ademir Modesto de Souza afirmaram que não foi apresentada nenhuma prova substancial que comprove Silvio Santos como pai biológico de Vera Lúcia.

Eles mantiveram a sentença do juiz Wilson Julio Zanluqui, que decidiu por julgar o processo extinto. Ele pontuou que o teste de DNA só deve ser aplicado quando há alguma prova plausível.