Porta-bandeira da Beija-Flor rebate justificativas no Carnaval do Rio: 'Não sou bailarina'

Selminha Sorriso, a porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para rebater a justificativa de um dos jurados, que tirou dela um décimo na avaliação do desfile por conta de "giros com excesso de força".

Por meio dos Stories do Instagram, a artista publicou o documento em que o jurado diz: "Usou excesso de força, principalmente nos giros em que não fixa o olhar no mestre, quebrando um pouco a harmonia do casal". A nota dada pelo júri foi de 9.9.

Por conta da crítica, Selminha respondeu: "Com todo respeito, eu não sou bailarina, sou porta-bandeira", disse. Ela ocupa o posto de porta-bandeira da escola há 28 anos e desfilou ao lado de Claudinho Souza, seu parceiro na função há mais de 25 anos.

Internautas reagiram à publicação de Selminha e criticaram a justificativa do jurado no X (antigo Twitter). "Nem torço para a escola da Selminha, mas se ela fala, eu concordo. Selminha é maravilhosa!", "Que justificativas são essas?", foram algumas das mensagens deixadas por usuários na rede social.