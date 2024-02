Conheça os vencedores do Carnaval da Domingos Olímpio de 2024

Depois de quatro dias de desfiles na avenida Domingos Olímpio, seis agremiações carnavalescas foram reconhecidas pelos trabalhos apresentados no Carnaval de Fortaleza 2024. A cerimônia de apuração e divulgação das notas dos desfiles ocorreu nesta quinta-feira (15), no Ginásio Paulo Sarasate, e foi aberta ao público.

A categoria de maracatus obteve duas premiações, divididas pelo dia de apresentação, sábado (10) ou domingo (11). Entre as agremiações que desfilaram no primeiro dia, o maracatu Leão de Ouro conquistou na primeira posição com o enredo "Rainhas Negras de Maracatu". O grupo Rei Zumbi ficou em segundo lugar e o maracatu Obalomí, no terceiro.

Veja também

O presidente do Leão de Ouro, Babi Ferreira, atuou como carnavalesco, aderecista e compositor da loa no desfile deste ano. Responsável pelo enredo que homenageia as sete rainhas negras do maracatu cearense, ele categoriza o resultado como "fantástico" – especialmente por este ser apenas o segundo ano do Leão na avenida. No ano passado, a apresentação de estreia garantiu ao grupo o terceiro lugar no ranking de maracatus.

história da cultura da nossa cidade. Nosso objetivo era relembrar tudo que elas fizeram em prol da nossa cultura. Babi Ferreira presidente do Maracatu Leão de Ouro O enredo homenageou todas as rainhas do maracatu, que nunca tinham sido homenageadas no Carnaval de Fortaleza e contribuíram muito para ada nossa cidade. Nosso objetivo era relembrar tudo que elas fizeram em prol da nossa cultura.

A vitória se tornou ainda mais emocionante pelo fato de o desfile ter ocorrido após a madrugada de intensas chuvas que causou estragos em toda a Capital entre a sexta e o sábado de Carnaval. A chuva, no entanto, deu trégua ainda na tarde de sábado, abrindo alas para os cortejos.

"Quando cheguei na avenida, fiquei muito nervoso. Mas a gente se arrumou, neblinou um pouquinho e depois o clima colaborou. Eu me emocionei quando começou a chover e depois parou, porque eu tinha dito que Deus ia estender as mãos do céu e parar aquela chuva. E não tenho nenhuma dúvida que Ele fez isso", celebra Ferreira.

Legenda: Maracatu Leão de Ouro se apresentou no primeiro dia de desfiles Foto: Álvaro Bravo Júnior

Já entre os grupos que desfilaram no domingo (11), o grande destaque foi o maracatu Rei de Paus, que venceu a disputa com o enredo "Galanga, Chico Rei". Os maracatus Vozes da África e Nação Palmares conquistaram o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.

Considerado o grupo de maracatu mais antigo ainda em atividade no Estado, o Rei de Paus já foi reconhecido como Tesouro Vivo e Ponto de Cultura do Ceará e completa 70 anos de história em 2024.

O professor e pesquisador Francisco José, presidente do grupo, ressalta que o reconhecimento vem como um “presente para o bairro Joaquim Távora”, sede do maracatu, “que se envolveu, se integrou e assimilou o tema e o enredo”. Para que o desfile tivesse sucesso na avenida, destaca Francisco, moradores do bairro de todas as idades se uniram, e essa conexão foi a grande responsável pelo primeiro lugar no ranking.

“Foi um desfile todo harmonioso em cores, dança e canto, trazendo a junção da cultura jeje, banto, nagô e iorubá no contexto da historiografia do povo afrodescente e africano no Brasil. O reconhecimento desse tema coroa um trabalho de 70 anos da família Barbosa, que em todo esse tempo vem fazendo cultura popular com base na cultura africana”, afirma.

Cordões, blocos, afoxés e escolas de samba

Além da premiação do grupos de maracatu cearense, que integram o patrimônio imaterial de Fortaleza, outras agremiações carnavalescas foram premiadas pelos desfiles.

O cordão As Bruxas conquistou o primeiro lugar na categoria Cordões. Na categoria Blocos, Balakubaku Folia foi o grande premiado. Ambos desfilaram na segunda-feira de Carnaval (12).

Já nas premiações de Afoxés e Escolas de Samba, as agremiações Omorisá Odé e Tradição de Bela Vista ficaram em primeiro lugar, respectivamente. Os grupos dessas categorias desfilaram no último dia de festa na Domingos Olímpio, na última terça-feira (13).

Como é feita a avaliação?

Para chegar às notas finais, os jurados consideram uma série de critérios em cada categoria de desfiles. Nos maracatus, são avaliados os quesitos Porta Estandarte, Rainha, Balaieiro, Loa, Batuque e Fantasia. Para blocos e cordões, são considerados Baliza, Porta Estandarte, Abre Alas, Letra e Música, Bateria e Orquestra e Fantasia.

Nos afoxés, são avaliados Porta Estandarte, Orixá Patrono ou Patronesse, Harmonia, Tema, Batuque, Fantasia e Ala das Baianas, Música ou Orin/Oró. E nas escolas de samba, os quesitos são Comissão de Frente, Abre Alas, Alegorias e Adereços, Mestre Sala e Porta Bandeira, Harmonia, Evolução, Fantasia, Samba Enredo, Bateria e Enredo.

A premiação para as agremiações variou entre R$ 2 mil e R$ 10 mil para cada grupo, conforme o lugar no ranking. A comissão de avaliação contou com 12 jurados para maracatus, blocos e cordões; 16 jurados para afoxés; e 18 jurados para escolas de samba.

Confira o ranking das agremiações:

Categoria Maracatus (sábado)

1º lugar: Maracatu Leão de Ouro (114,9 pontos)

2º lugar: ⁠Maracatu Rei Zumbi (114,3 pontos)

3º lugar: Maracatu Obalomí (113,8 pontos)

Categoria Maracatus (domingo)

1º lugar: Maracatu Rei de Paus (119,7 pontos)

2º lugar: Maracatu Vozes da África (119,5 pontos)

3º lugar: Maracatu Nação Palmares (117,1 pontos)

Categoria Blocos

1º lugar: Bloco Balakubaku Folia (119 pontos)

2º lugar: Bloco A Turma do Mamão (117,7 pontos)

3º lugar: ⁠Bloco Doido é Tu (117,5 pontos)

Categoria Cordões

1º lugar: Cordão As Bruxas (113,2 pontos)

2º lugar: Princesa do Frevo (112,9 pontos)

3º lugar: Na pegada do Frevo (111,7 pontos)

Categoria Afoxés

1º lugar: Omorisá Odé (159,6 pontos)

2º lugar: Ogum Alakayê (157,6 pontos)

Escolas de Samba

1º lugar: Tradição da Bela Vista (175,5 pontos)

2º lugar: ⁠Imperadores da Parquelandia (174,4 pontos)

3º lugar: ⁠Império Ideal (172,6 pontos)