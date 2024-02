Quando é o Desfile das Campeãs 2024? Veja ordem e quem vai desfilar

As seis primeiras colocadas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro voltam ao Sambódromo para o Desfile das Campeãs, que acontece neste sábado (17), a partir das 21h30. Detentora do título deste ano, a Unidos do Viradouro será a última a desfilar na festa comemorativa.

Além dela, as escolas Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio, Salgueiro, Portela e Vila Isabel completam o Desfile das Campeãs de 2024.

A ordem de apresentação foi definida pelo regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), que prevê a 6ª colocada como responsável por abrir o desfile. Cada agremiação terá o tempo máximo de 70 minutos para se apresentar na Marquês de Sapucaí.

Confira a ordem dos desfiles:

21:30 - Vila Isabel (6º lugar)

22:30 - Portela (5º lugar)

23:30 - Salgueiro (4º lugar)

00:30 - Grande Rio (3º lugar)

01:30 - Imperatriz (2º lugar)

02:30 - Viradouro (1º lugar)

Arrecadação define valor do prêmio:

Além da participação no Desfile das Campeãs, as seis escolas recebem uma premiação em dinheiro. O valor para cada agremiação varia de acordo com a colocação e a receita da venda de ingressos do evento comemorativo.

Segundo o regulamento divulgado pela LIESA, 10% do que for arrecadado com a comercialização de arquibancadas, cadeiras de pista e frisas para o Desfile das Campeãs será debitado como taxa de administração. Após a dedução, 60% do valor será distribuído igualmente entre as seis escolas. Os outros 40% restantes serão divididos em 40 cotas de acordo com a classificação final no Carnaval 2024.

