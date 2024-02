Jacutinga morre em Renascer? Relembre desfecho da personagem que se despede da novela

Juliana Paes faz a sua despedida do elenco da novela “Renascer”, durante o episódio que irá ao ar nesta sexta-feira (16). A Jacutinga, personagem vivida pela atriz, vai fazer as malas e fechar definitivamente o bordel que é proprietária na trama.

Ela ainda tentará ser convencida por Norberto (Matheus Nachtergaele), dono da venda, que ficará arrasado com a decisão. A notícia pegará a todos de surpresa.

Na primeira fase de Renascer, Jacutinga sempre via o "casa das damas" repleto de gente e de música. Mas nos últimos anos, com o estabelecimento mais vazio, ela vinha pensado muito sobre os rumos de sua vida. Os acontecimentos do passado e a tristeza com a morte de Maria Santa (Duda Santos) após dar à luz João são alguns dos motivadores para a despedida.

Juliana Paes é uma das poucas atrizes que seguiram em “Renascer” vivendo a mesma personagem da primeira fase da novela. Ela precisou “envelhecer” 30 anos para a segunda etapa, em um processo complexo de maquiagem divulgado pela atriz.

Na primeira versão de “Renascer”, em 1993, quem deu vida a Jacutinga foi a atriz Fernanda Montenegro. A nova versão é uma adaptação de Bruno Luperi, da novela original de Benedito Ruy Barbosa.