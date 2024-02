Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

José Inocêncio e Pastor Lívio conversam sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a Padre Santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana. Morena conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto sente tristeza ao se dar conta de que Jacutinga fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade.

Padre Santo sente uma indisposição. Eliana tenta convencer Eriberto a descobrir se Venâncio tem outra mulher. É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe à celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.