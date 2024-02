José Inocêncio casa com Mariana em Renascer? Veja o que acontece na novela

Após ir contra os próprios sentimentos, o fazendeiro José Inocêncio (Marcos Palmeiras) irá se casar com Mariana (Theresa Fonseca), no próximo capítulo de "Renascer". Depois de uma conversa bastante dolorosa com João Pedro (Juan Paiva), ele ordena que os filhos estejam na fazenda para anunciar a união dele com a neta de Belarmino (Antonio Calloni).

No dia da cerimônia, Zinha (Samantha Jones) insiste para João Pedro se arrumar e comparecer à festa do pai, mas ele fica irredutível: "Pois num quero vê".

Zinha pergunta o motivo, e João revela: "Pra num tê que chorá!". Em seguida, a amiga de infância do protagonista diz: "Pois então vá lá... e robá ela de teu pai! Vá lá, João... seje home, rôba ela de vorta... ou que raio de amô é esse que cê tem?".

João Pedro diz que não tem forças para isso e fala sobre a enorme tristeza que está sentindo. Enquanto ele chora por perder a mulher que ama, a cerimônia acontece.

Casório grandioso

Com uma festa grandiosa, com direito a muitos convidados, José Inocêncio e Mariana se casam sob as bênçãos do Pastor Lívio (Breno da Matta).

"Estamos hoje aqui reunidos porque o amor não conhece idade e nem fronteiras. Estamos aqui porque o amor é aquilo que nos une, não o que nos separa. Amor é o que nos aproxima de Deus, porque amor é, em suas infinitas formas, a porta por onde Deus entra em nossos corações. [...] Eu então os declaro marido e mulher", declara o pastor.

Após ser oficialmente a mulher de José Inocêncio, Mariana flagra João assistindo a tudo de longe. No mesmo instante, ela para de sorrir e sente o baque pela tristeza do rapaz.