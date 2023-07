MC Marcinho continua internado e respira sem aparelhos; veja boletim médico

MC Marcinho, de 45 anos, continua hospitalizado, contudo, o quadro de saúde do funkeiro tem "evolução favorável", conforme último boletim divulgado pelo Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19). O cantor está estável e respira sem ajuda de aparelhos. Ele passou por uma cirurgia de implante de coração artificial na última quinta-feira (13).

"O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, respirando sem ajuda de aparelhos (ventilação mecânica), ainda necessitando de cuidados intensivos, mas sem intercorrências nas últimas 24h e com evolução favorável", conforme nota enviada ao jornal Extra.

Doação de Sangue

Famosos, amigos e familiares organizaram, no último fim de semana, uma campanha de doação de sangue para o funkeiro. MC Koringa foi uma das pessoas que se juntou a essa corrente.

"Nosso príncipe está precisando de doação de sangue. (O procedimento) Não demora, é rapidinho. Convido vocês para ajudarmos nosso príncipe do funk. Vamos fazer nossa parte. Vamos nessa", disse.

O cantor MC Bob Rum, do "Rap do Silva", também doou sangue e incentivou os seguidores com um trocadilho de suas músicas. "Esteja junto, e não somente misturado. Nosso irmão, MC Marcinho, que sempre nos falou de amor, está precisando do seu gesto de carinho", escreveu.

Jojo Todynho por sua vez gravou um story pedindo aos fãs para realizarem doações.

"Estou sumidinha daqui, mas apareci para pedir para vocês doarem sangue para o Marcinho. Ele está precisando muito. Vamos fazer essa corrente do bem mais uma vez. Meus fãs, pessoas que me acompanham... Se eu estivesse aí já estaria lá doando, por isso quero pedir para vocês ajudarem a salvá-lo. Deus está no controle e união faz a força. Vamos com tudo", disse a vencedora da Fazenda.

Internação de MC Marcinho

Marcinho enfrenta problemas no coração há algum tempo. O funkeiro teve um princípio de infarto em 2021 e precisou colocar um marca-passo. Logo após o Carnaval deste ano, o funkeiro foi diagnosticado com "água no pulmão" - nome popular do edema pulmonar.

Em 27 de junho, ele retornou a uma unidade de saúde para tratar problemas cardíacos e renais. MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial, após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.