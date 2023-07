Após post, Jesuíta Barbosa nega que tenha sido agredido pelo namorado

Após fazer uma postagem no Instagram, na segunda-feira (17), dando a entender que seu namorado, Cícero Ibeiro, havia sido violento com ele, o ator Jesuíta Barbosa negou que tenha sido agredido pelo companheiro.

“Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta”, afirmou o artista em nota enviada à coluna de Monica Bergamo.

“Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado”, completou, dando a entender que não está solteiro.

Na postagem publicada por Jesuíta no Instagram, e em seguida apagada, o ator se referiu ao suposto agressor como C.I.

“C.I. me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [parceiro, em inglês]”, escreveu ele.

Jesuíta e Cícero estão juntos desde o ano passado.