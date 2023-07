Jesuíta Barbosa afirma ter sido agredido pelo namorado, mas apaga post em seguida

O ator Jesuíta Barbosa denunciou, na noite desta segunda-feira (17), que teria sido agredido pelo companheiro, Cícero Ibeiro. Ele fez a declaração em seu perfil no Instagram, mas apagou o post em seguida.

"C.I me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [parceiro em inglês]", escreveu em seus stories.

O artista não deu mais explicações sobre a denúncia e apagou a publicação. Cícero Ibeiro não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

A denúncia repercutiu nas redes sociais. Nos comentários de fotos do ator, fãs demonstraram preocupação com a saúde do artista e desejaram que ele fique bem.

Relacionamento de quase um ano

Jesuíta e Cicero assumiram o relacionamento em agosto de 2022. Os dois se conheceram em um aplicativo, em abril, e desde então estão juntos.

Cícero é natural Porto Alegre e se mudou para o Rio de Janeiro em 2020 para cursar um mestrado. Ele é diretor de arte, produtor, fotógrafo e surfista.